Санкции дошли до туалета

Европейский союз вновь ужесточил санкции против РФ. После долгих согласований и возражений со стороны Словакии, Венгрии и Австрии лидеры стран-членов объединения одобрили 19-й пакет антироссийских рестрикций. Эксперты называли его ожидаемым. Но СМИ обратили внимание на пополнение списка запрещенных к экспорту товаров неожиданными позициями. Речь, в частности, о сантехнике. Обоснования для запрета не приводятся. И пока в соцсетях шутят о демонстрации твердых намерений через керамику и фаянс, эксперты предупреждают, что уже к весне может произойти серьезное удорожание товаров. Подробности — у Екатерины Вихаревой.

19-й пакет оказался несколько электичным. Наряду с ожидаемыми финансовыми ограничениями ЕС пополнил список запрещенных к ввозу в Россию товаров детскими трехколесными велосипедами, куклами, игрушками с моторчиком и некоторыми видами растений. Но особое внимание СМИ привлекла сантехника. Под ограничения попали биде, раковины, унитазы и другие приспособления, которые «используются для смыва». Президенту об этом почти сразу доложили журналисты, но Владимир Путин лишь отшутился, отметив, что «им это дорого обойдется». В соцсетях тем временем к новостям отнеслись более тревожно, туалеты ведь неспроста называют главным показателем цивилизации. Впрочем, на складах еще есть запасы, заверил генеральный директор компании «Каширский двор» Борис Сидоров: «В крупных компаниях при текущем потреблении их хватит на четыре-шесть месяцев. Наши продавцы постоянно находят возможность поставки санкционных товаров, проблем с этим нет.

В основном это коснется крупных дистрибуторов и компаний, которые торгуют с НДС, так как официально завезти и растаможить продукцию станет намного сложнее и дольше по срокам. Думаю, рост цен к марту составить может 15-17%».

При этом за последние три месяца спрос не только на сантехнику, но и на стройматериалы резко снизился. На фоне дорогих потребкредитов многие решили отложить ремонт до лучших времен, отмечают опрошенные “Ъ FM” эксперты. В прошлом году, по данным Росстата, доля домохозяйств, у которых туалет находится в квартире или в доме, достигла 92% против 89% в 2022-м. При этом для обустройства отхожего места в последние годы покупатели стали чаще отдавать предпочтение не конкретному бренду, а его стоимости. По оценкам аналитиков, европейские марки сантехники по ценовому диапазону сейчас приблизились к товарам категории люкс. Но это оправданная инвестиция в надежную вещь, считает владелец сайта «Туалет.ру» Владимир Приоров. При этом, по его словам, ни в люкс-, ни в масс-сегменте коллапса из-за санкций не произойдет:

«По рынку объем продаж европейской продукции занимает не более 10-15%. А все остальное — это либо собственное производство, либо Китай и Турция. Кстати, сейчас неплохие индийские унитазы.

Я в свое время покупал и немецкую, и итальянскую продукцию. А недавно приобрел сантехнику бренда Vitarta, который производится в Китае, и он намного лучше итальянских. Я даже удивился. У него идеальное сидение, мыть даже не надо, настолько здорово сделан».

Впрочем, поклонники европейских брендов без привычной сантехники тоже не останутся, уверен гендиректор компании «Каширский двор» Борис Сидоров: «На самом деле, огромное количество европейских марок пользуется спросом. Если вы посмотрите, в российских и зарубежных гостиницах достаточно большое количество такой сантехники. Она ценится не только из-за бренда, но и из-за качества и стиля продукции. Еще часть компаний перенесли производство в Азию, а оттуда поставлять гораздо проще, чем из Европы».

У некоторых международных концернов есть в России свои заводы, поэтому как минимум с логистикой проблем, скорее всего, не будет, указывает дизайнер интерьера Владимир Кот: «В районе метро "Киевская" в прошлом году открылся шикарный итальянский люксовый салон Antonio Lupi, где, допустим, умывальник стоит €12 тыс. Наверняка его поставщики найдут какие-то лазейки. Например, известный испанский бренд Rocа построил свои фабрики в России. Они производят и ванны, и унитазы. Думаю, выпуск продукции, причем прекрасного качества и по хорошей цене, продолжится. У нас единственная проблема с инсталляциями подвесных унитазов. Они у нас еще фактически не производятся, в основном это все импортные варианты».

Как указали в совете по развитию потребрынка Торгово-промышленной палаты, зарубежной техникой в стране пользуются немногие, и РФ в целом справляется с производством сантехники. А все, что импортируется, предназначено «для ограниченного круга лиц, для которых стоимость не имеет никакого значения».

