Комитет ГД рекомендовал ужесточить наказание за вовлечение детей в диверсии

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в диверсионную и террористическую деятельность вплоть до пожизненного лишения свободы. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Авторами проекта выступили представители всех парламентских фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Инициаторы проекта также предлагают снизить возраст наступления ответственности за отдельные преступления диверсионно-террористической направленности до 14 лет — при условии, что действия совершаются умышленно и представляют очевидную общественную опасность.

Законопроект предусматривает отмену сроков давности по преступлениям диверсионного характера, а также запрет на условное осуждение за участие в соответствующих сообществах. Право на условно-досрочное освобождение по таким статьям будет ограничено — воспользоваться им можно будет лишь после отбытия не менее трех четвертей срока наказания.

Согласно проекту, организаторы диверсионно-террористических сообществ будут нести ответственность не только за руководство ими, но и за все преступления, совершенные участниками этих групп. Из документа следует, что за правонарушения диверсионной направленности нельзя будет назначать более мягкие наказания, чем предусматривают соответствующие законы.