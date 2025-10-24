УФАС выдала предупреждение дочке «Газпром нефти» о дискриминации независимых АЗС

ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» (входит в «Газпром нефть») получило предупреждение от УФАС по Новосибирской области из-за ограничения отпуска топлива независимым АЗС. Организация занимает доминирующее положение на рынке бензинов АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным УФАС, в октябре этого года «Газпромнефть-Региональные продажи» увеличила объем реализации топлива вертикально-интегрированным нефтяным компаниям. При этом объем поставок бензина независимым участникам рынка сократился в два раза, и в четыре раза по дизельному топливу. В то же время общий объем продаж топлива остался прежним. В ведомстве отметили, что в ходе проверки не было выявлено причин, которые повлияли бы на введение ограничений отпуска моторного топлива независимым АЗС.

Согласно решению антимонопольного органа, компании до 22 ноября необходимо прекратить сложившиеся дискриминационные условия на розничном рынке топлива.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале октября новосибирская сеть АЗС «Прайм» заявила о временной приостановке продажи бензина АИ-92 из-за прекращения поставок с НПЗ.

Александра Стрелкова