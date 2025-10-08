Сибирь не досчиталась АИ-92

Региональная сеть АЗС «Прайм» заявила о приостановке розничных продаж автомобильного бензина марки АИ-92. В качестве причины они называют прекращение отгрузок топлива с Омского нефтеперерабатывающего завода. Аналогичная ситуация отмечена на региональных АЗС «Опти». Ассоциация независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» сообщила, что производство нефтепродуктов по стране в целом к сентябрю 2025-го снизилось более чем на 20% в сравнении с прошлым годом. В этой ситуации перебои с поставками будут наблюдаться в течение октября, полагают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возникший дефицит бензина нефтетрейдеры связывают с внеплановыми ремонтами на НПЗ

Одна из крупнейших новосибирских сетей АЗС — «Прайм», — сегодня, 8 октября, уведомила потребителей в своей социальной сети «ВКонтакте» о приостановке продажи бензина марки АИ-92. Решение принято в связи с прекращением отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов, говорится в сообщении. «Сейчас данный вид топлива отпускается только по контрактам предприятиям и организациям, обеспечивающим безопасность и жизнедеятельность Новосибирска»,— прокомментировали в АЗС. В личной беседе представители независимых автозаправочных станций рассказали, что речь идет о прекращении поставок топлива с Омского нефтеперерабатывающего завода (входит в состав «Газпром нефти»).

Сеть АЗС «Прайм» была основана в 1994 году и насчитывает 28 АЗС в Новосибирской области.

Аналогичная ситуация наблюдается на заправках другой региональной сети — «Опти». В компании отметили, что ряд станций в настоящее время отпускает топливо только партнерам по ранее заключенным контрактам.

В региональном минпромторге сообщили, что в адрес ПАО «Газпром нефть» направлено письмо о принятии мер для обеспечения сбалансированной поставки необходимых объемов ГСМ в Новосибирскую область.

Участники рынка в беседе с «Ъ-Сибирь» объясняют дефицит топлива на рынке внеплановыми ремонтами на установках первичной переработки нефти на нескольких крупных заводах России. При этом они отмечают, что вертикально интегрированные нефтяные компании обеспечивают свои АЗС в полной мере или с небольшим снижением, в то время как независимые сети фактически остались без бензина. В сети АЗС «Газпром нефть» сообщили «Ъ», что компания осуществляет бесперебойные поставки по розничной сети.

«Дополнительных отгрузок с НПЗ в ближайшее время не предусмотрено. Мы ожидаем, что аналогичная ситуация с приостановкой продажи АИ-92 может возникнуть и на других АЗС Новосибирска, а также в регионах Сибири.

Это обусловлено снижением производства топлива в целом по России на 20% по сравнению с прошлым годом, а также перераспределением поставок нефтепродуктов с заводов Сибири в европейскую часть страны»,— полагает президент ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких. По его словам, заместить недостающий объем топлива близлежащие к Новосибирску нефтеперерабатывающие предприятия в Ангарске и Ачинске не смогут.

Сергей Лацких полагает, что ситуация с перебоями на АЗС может наблюдаться в течение всего октября. При этом представители отрасли не исключают, что стоимость топлива может значительно вырасти. В Минэнерго РФ ожидают стабилизации на топливном рынке к концу октября. В ведомстве заявили, что ситуация находится на постоянном контроле, а весь дополнительный объем топлива направляется на внутренний рынок.

Ситуация на нефтеперерабатывающих предприятиях западнее Урала тоже непростая, поэтому пока заправляться придется только на сетях, принадлежащих крупным нефтегазовым компаниям, отмечает промышленный эксперт Леонид Хазанов.

По данным Росстата, стоимость АИ-92 в Новосибирской области с января по август выросла на 6% или на 3,2 руб. до 57,1 руб., АИ-95 — на 7%.

Лолита Белова