На Дону Россельхознадзор аннулировал 83 декларации на 860 тысяч тон зерна

В сентябре 2025 года сотрудники регионально управления Россельхознадзора аннулировали 83 декларации о соответствии на злаковые, зернобобовые и масличные культуры, Общий объем недостоверно задекларированного зерна составил более 860 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения зафиксировано путем анализа данных, размещенных в реестре деклараций о соответствии при осуществлении наблюдения за соблюдением обязательных требований на официальном сайте Росаккредитации и данных в отношении товаропроизводителей при предоставлении сведений и информации в ФГИС «Сатурн».

Основные претензии ведомства касались отсутствия исследований на определение остаточных количеств пестицидов, применяемых при выращивании.

За месяц аграриям вынесено 83 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению.

Наталья Белоштейн