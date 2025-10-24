Мирра Андреева поедет на Итоговый турнир WTA в качестве запасной

Первая ракетка России Мирра Андреева опустилась за пределы первой восьмерки WTA Race — классификации по очкам, набранным в этом году. Это значит, что она примет участие в итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) лишь в качестве запасной, то есть сыграет на соревновании только в случае отказа от выступлений одной из восьми основных участниц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

Итоговый турнир пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде. Его призовой фонд превысит $15 млн.

Мирру Андрееву обошла представляющая Казахстан Елена Рыбакина после победы над канадкой Викторией Мбоко — 6:3, 7:6 (7:4) — на турнире в Токио. На счету Рыбакиной теперь 4 350 очков, у Андреевой — 4 319 очков.

Другими участницами Итогового турнира WTA стали белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швентек, американки Коко Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула и Мэдисон Киз и итальянка Джасмин Паолини, Второй запасной станет россиянка Екатерина Александрова.

Между тем Мирра Андреева выступит на Итоговом турнире WTA в парном разряде. Она будет играть в дуэте с соотечественницей Дианой Шнайдер. Помимо этого, в парной сетке будет еще одна россиянка, Вероника Кудерметова. Ее партнер — бельгийка Элизе Мертенс.

Арнольд Кабанов