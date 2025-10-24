Китайская провинция Ляонин планирует нарастить импорт энергоносителей из России

Северо-восточная провинция КНР Ляонин хочет наращивать импорт российских энергоносителей и морепродуктов. Об этом сообщил замсекретаря народного правительства провинции Цуй Чанчжэн на 3-м Российско-китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества в Шэньяне.

Цуй Чанчжэн отметил, что России и КНР необходимо укрепить промышленное сотрудничество во взаимодополняемых областях. «Мы должны консолидировать и расширить импорт российских морепродуктов, продукции водного хозяйства, энергоносителей и лесоматериалов»,— сказал он на сессии по российско-китайскому торговому сотрудничеству (цитата по ТАСС).

Ляонин, в свою очередь, может экспортировать электротехнику, химикаты, пластмассу и продукцию машиностроения, сказал господин Чанчжэн. Он также призвал Россию и Китай инвестировать в сферы производства высокотехнологичного оборудования, энергетики и нефтехимии.

23 октября источники Reuters сообщали, что китайские госкомпании приостановили закупки нефти из России после того, как США ввели санкции против компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. По информации собеседников агентства, PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil откажутся от морских поставок российских энергоресурсов, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.