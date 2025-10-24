«Азов-Тэк» увеличит выпуск автомобильных дисков с господдержкой 200 млн рублей

Компания «Азов-Тэк» введет новые мощности по производству легкосплавных автомобильных дисков в Азове в четвертом квартале 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.

По информации ведомства, объем инвестиций в расширение производства составит около 2 млрд руб. Для реализации проекта предприятие получило займы от федерального фонда развития промышленности на сумму 180 млн рублей и от регионального фонда — 20 млн руб.

Запуск новых мощностей позволит увеличить выпуск продукции вдвое — с 500 тыс. до миллиона дисков ежегодно. В дальнейшем площадка сможет производить до 2 млн изделий в год. Первоначально ввод комплекса планировался на лето 2025 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Азов-Тэк» в 2024 году составила 2,4 млрд руб., прибыль — 260,3 млн руб. Прирост производства по итогам года достиг 8%.

Валентина Любашенко