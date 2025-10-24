Орбан: Венгрия будет бороться за импорт российских энергоносителей

Венгрия хочет обойти решение Евросоюза о запрете поставок газа и нефти из РФ, поскольку счета населения значительно увеличатся без российских энергоносителей. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Мы все еще боремся. Так что эта битва еще не проиграна. Необходимы серьезные маневры. Нам нужны лидерские качества, чтобы отстаивать это. На нас оказывается давление»,— сказал Виктор Орбан (цитата по «РИА Новости»).

Премьер-министр отметил, что уже несколько раз разговаривал с руководством венгерской нефтегазовой корпорации MOL по поводу санкций против российских нефтяных компаний. По словам господина Орбана, власти работают над обходом ограничений.

20 октября Совет ЕС принял план отказа от импорта газа из России. Первый этап отказа от поставок начнет действовать 1 января 2026 года. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период сроком в два года. Со следующего года страны ЕС обязаны подтверждать происхождение газа перед его ввозом.