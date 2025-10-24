На Дону выдано 21 тысяча родовых сертификатов на 352 млн рублей

С начала 2025 родовые сертификаты получили более 21,3 тысяч жительниц Ростовской области. На процедуры, связанные с беременностью и рождением детей, перечислило 352,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СФР по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Родовой сертификат выдается при первом посещении женской консультации, в роддоме или детской поликлинике, где будут проводиться профилактические осмотры малыша.

В ведомстве отметили, что если жительница региона стоит на учете по беременности в коммерческой клинике, то родовой сертификат не формируется, поскольку отделение СФР оплачивает услуги, оказанные медицинскими организациями только в рамках ОМС.

Наталья Белоштейн