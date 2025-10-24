В новом корпусе туберкулезной больницы в Ижевске проводят отделочные работы

В Ижевске продолжается строительство нового корпуса Республиканской клинической туберкулезной больницы, написал глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Бречалов, Telegram Фото: Александр Бречалов, Telegram

В настоящее время подрядчик занимается внутренней отделкой и монтажом коммуникаций. Также ведутся работы по строительству дороги к новым корпусам, где до конца осени будет уложен первый слой асфальта.

Напомним, впервые о выделении 1 млрд руб. на строительство нового корпуса туберкулезного диспансера в Ижевске сообщили в ноябре 2018 года. Его планировали построить к осени 2021-го, однако власти региона расторгли контракт с подрядчиком на фоне сокращения финансирования и роста цен. Впоследствии объект был заморожен.

В августе 2024 года глава республики Александр Бречалов рассказал, что во взрослом корпусе работы завершены на 70%, в детском — на 50%, в технических помещениях — на 90%. Полностью готовы прачечная и котельная. В декабре того же года стало известно, что республика получит свыше 1,2 млрд руб. на завершение строительства объекта из федерального бюджета.

В феврале стало известно, что подрядчиком на завершение строительства лечебного корпуса с поликлиникой туберкулезной больницы в Ижевске (РКТБ) стало ООО «Радонеж». Соответствующий контракт на 1,3 млрд руб. опубликовали на портале госзакупок. Из него следует, что работы на Славянском шоссе, 0/1, должны завершиться до 1 декабря 2026 года.

Анастасия Лопатина