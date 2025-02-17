В Ижевске определен подрядчик на завершение строительства туберкулезной больницы

Подрядчиком на завершение строительства лечебного корпуса с поликлиникой туберкулезной больницы в Ижевске (РКТБ) стало ООО «Радонеж». Соответствующий контракт на 1,3 млрд руб. опубликовали на портале госзакупок 11 февраля. Из него следует, что работы на Славянском шоссе, 0/1, должны завершиться до 1 декабря 2026 года.

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По данным Rusprofile, ООО «Радонеж» было зарегистрировано в сентябре 2002 года с уставным капиталом 20 тыс. руб. Организация находится в Ижевске и, по реестру МСП, является средним предприятием. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

Директором компании является Дарья Ашихмина, учредителем с долей 60% — Елена Кассихина. Последняя также учредила такие ООО как «РДК», «Аллегро», «Скимен» и «Кристальная вода».

Прибыль «Радонежа» в 2023 году составила 6,6 млн руб. при выручке 674 млн. Последний показатель за год увеличился в два раза.

Всего «Радонеж» был поставщиком в 131 госзакупке. Кроме того, в 2025 году предприятие займется капремонтом участка автодороги Верхняя Игра—Мишкино—граница Татарстана в Граховском районе Удмуртии за 157 млн руб. В 2024 году предприятие занималось строительством дорог вокруг строящихся жилых комплексов на ул. Архитектора Берша в Завьяловском районе Ижевска.

В 2023 году «Радонеж» стал подрядчиком строительства врачебной амбулатории за 40,5 млн руб. в деревне Каменное в Завьяловском районе Удмуртии. По данным портала госзакупок, исполнение контракта было завершено.

Напомним, впервые о выделении 1 млрд руб. на строительство нового корпуса туберкулезного диспансера в Ижевске сообщили в ноябре 2018 года. Его планировали построить к осени 2021-го, однако власти региона расторгли контракт с подрядчиком на фоне сокращения финансирования и роста цен. Впоследствии объект был заморожен.

В августе 2024 года глава республики Александр Бречалов рассказал, что во взрослом корпусе работы завершены на 70%, в детском — на 50%, в технических помещениях — на 90%. Полностью готовы прачечная и котельная. В декабре того же года стало известно, что республика получит свыше 1,2 млрд руб. на завершение строительства объекта из федерального бюджета.