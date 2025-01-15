Улицу Джанбровского в Тюмени закроют почти на год ради строительства развязки
В Тюмени почти до конца года планируют закрыть для проезда ул. Сергея Джанбровского — это будет сделано из-за строительства развязки на примыкании улицы к Московскому тракту, сообщило главное управление строительства Тюменской области.
схема организации движения на время работ
Фото: Главное управление строительства Тюменской области
Ограничения будут действовать с 18 января до 20 ноября.
Напомним, тюменская компания «Мостострой-11» до ноября 2026 года построит в Тюмени транспортную развязку на пересечении трассы Тюмень — Екатеринбург за 5,7 млрд руб. На ней собираются создать путепровод по ул. Сергея Джанбровского, два надземных перехода через трассу, которые помогут обеспечить пешеходам доступ к остановкам транспорта.