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Улицу Джанбровского в Тюмени закроют почти на год ради строительства развязки

В Тюмени почти до конца года планируют закрыть для проезда ул. Сергея Джанбровского — это будет сделано из-за строительства развязки на примыкании улицы к Московскому тракту, сообщило главное управление строительства Тюменской области.

схема организации движения на время работ

схема организации движения на время работ

Фото: Главное управление строительства Тюменской области

схема организации движения на время работ

Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Ограничения будут действовать с 18 января до 20 ноября.

Напомним, тюменская компания «Мостострой-11» до ноября 2026 года построит в Тюмени транспортную развязку на пересечении трассы Тюмень — Екатеринбург за 5,7 млрд руб. На ней собираются создать путепровод по ул. Сергея Джанбровского, два надземных перехода через трассу, которые помогут обеспечить пешеходам доступ к остановкам транспорта.

Ирина Пичурина

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