У жителей Ростова популярность туров на ноябрьские праздники выросла на 63%

Популярность туров по России на ноябрьские праздники у жителей Ростова-на-Дону выросла на 63% в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщила «Деловая газета.Юг» со ссылкой на данные пресс-службы сервиса «Островок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В число самых популярных направлений у ростовчан вошли Краснодарский край, Ставропольский край, Москва, Карачаево-Черкесия и Адыгея. Донские туристы более ориентированы на гостевые дома, апартаменты и трехзвездочные отели.

Менее четверти броней бронирований приходится на гостевые дома, 18% – на отели с тремя звездами, 18% – на апартаменты, 15% – на четырехзвездочные отели, 13% – на отели без звезд, 4% – на отели с пятью звездами, 4% – на двухзвездочные отели, 4% – на кемпинги, глэмпинги, виллы и коттеджи, 2% – на хостелы.

Чаще всего на длинные выходные ростовчане планируют поездки на двух взрослых без детей. На них приходится 57% всех бронирований в отелях и апартаментах по стране. Каждую пятую бронь делают семьи с детьми (21%), 12% на одиночных туристов, и 10% – на группы от трех человек.

Наталья Белоштейн