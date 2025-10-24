Работодатели закрывают глаза на возраст

У кандидатов старше 55 лет стало больше шансов устроиться на работу. Таким соискателем бизнес отправил 2,5 млн приглашений, что на 75% больше, чем год назад, посчитали в hh.ru. На этом фоне выросло и число резюме возрастных россиян. На какие позиции компании нанимают таких сотрудников? И почему? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Бизнес стал активнее нанимать возрастных кандидатов. И больше всего — в Москве, на столицу приходится треть всех приглашений на собеседования. Далее идут Санкт-Петербург, Подмосковье и Краснодарский край. Только в столичном регионе соискателям 55+ компании отправили 1,1 млн предложений о работе, выяснили аналитики hh. ru. Предпенсионный возраст на дефицитном рынке труда перестал быть барьером, но не везде, замечает заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков: «Количество кандидатов растет при супернизком уровне безработицы. Компаниям не хватает сотрудников нормальной квалификации. И эта нехватка есть во всех, наверное, сегментах экономики. Такая ситуация подталкивает работодателей обращаться к кандидатам 55+. Можно выбрать инженерные, рабочие профессии, рассмотреть консалтинг или устроиться на работу в агрохолдинги или бэк-офис (бухгалтеры, юристы, экономисты). Сложно сейчас найти работу в маркетинге: здесь будут рассматривать кандидатов среднего возраста».

А вот у топ-менеджеров, если не брать cырьевой сегмент промышленности, ситуация обратная. Работодатели начали уже искать управленцев до 40 лет. И чтобы пройти первый этап отбора, многие начали намеренно занижать возраст в резюме. У специалистов же постарше и уровня пониже зарплатные ожидания скромнее, что в принципе выгодно бизнесу. Такие соискатели, как утверждают собеседники “Ъ FM”, рассчитывают в среднем на 20% меньше, чем остальные. Но за такие кадры сложно конкурировать с ВПК, продолжает президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли, генеральный директор «Первой мебельной фабрики», Александр Шестаков: «В течение длительного времени мы не готовили рабочие профессии. Огромный дефицит, и поэтому, естественно, приходится привлекать всех, кто может и умеет работать. При этом зарплаты, условно, у нас порядка 100 тыс. руб. Между тем на станках с ЧПУ работает ВПК, и там оклады приближаются к 200 тыс. руб. Трудно из-за этой конкуренции.

Просто не будем обращать внимание на возраст, сегодня не до этого. Но все-таки трудоспособный возраст сильно продлился: люди живут дольше и до 70 лет вполне могут работать».

А такой неожиданный разворот со стороны работодателей придал уверенности и возрастным соискателям, которые возвращаются на рынок труда, а не досиживают до пенсии, тем более, что она теперь нескоро. Кандидаты 55+ разместили почти 0,5 млн резюме, что на треть больше, чем в прошлом году. Каждое пятое — относится к офисным и административным, а не рабочим профессиям. Между тем пенсионная реформа — на стадии завершения. С 2028-го женщины будут работать до 60 лет, а мужчины — на пять лет дольше. Так что еще есть время рискнуть и даже увеличить свою пенсию, заметил независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский: «Представим мужчину, высококвалифицированного, проживающего в Москве работника 55+ с зарплатой более 150 тыс. руб. Он выходит на новую позицию, где оклад выше 200 тыс. руб. Ему осталось 10 лет до пенсии. В этом случае прибавка к ней может составить от 5 тыс. руб. до 7 тыс. руб. ежемесячно. В случае, если мы говорим о женщине, за пять лет накопление будет существенно меньше, 2-3 тыс. руб. прибавка в месяц. Если заработная плата выше 230 тыс. руб., дальнейшая гонка не имеет смысла, поскольку ее рост не приведет к увеличению пенсионных баллов и, соответственно, пенсии».

Рискнуть можно, тем более в Москве средняя зарплата уже превышает 160 тыс. руб. И у возрастных сотрудников, в отличие от других, больше преференций. Предпенсионеров, тех, кому осталось доработать до заслуженного отдыха пять лет, практически невозможно уволить, они даже не подпадают под сокращение. Для этого нужна веская причина.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Аэлита Курмукова