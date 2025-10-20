Соискатели дописывают себе достоинства

Соискатели стали чаще врать: 65% компаний за последний год столкнулись с недостоверной информацией в резюме, такие данные публикует hh.ru. Чаще всего кандидаты приписывают себе несуществующие навыки. Таких уже больше половины. Как выяснил “Ъ FM”, среди нестандартных пунктов — занижение возраста на позицию топов. Кто и как «шлифует» резюме? И сколько стоит такой обман для бизнеса? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Соискатели стали слишком идеальными. Карьерные консультанты, которые обещают «резюме под ключ», судя по всему, перестарались. Их клиентов стали чаще вычислять. Среди распространенных искажений — завышение компетенций, стажа, офферов и мест работы. На дефицитном рынке уже треть кандидатов накручивают опыт.

Джуны выдают себя за мидлов, а разработчики среднего уровня — за сеньоров, говорит основатель кадрового агентства NewHR Кира Кузьменко: «У нас был кейс, когда за месяц мы собеседовали больше пяти директоров по продукту, каждый утверждал, что все достижения этого продукта — его достижения. На IT-рынке мы называем это явление фродом и фрод кандидатами. Это растущая проблема. 15% таких соискателей HR-служба отсеивает на первом этапе. Очень часто цель таких кандидатов — не просто трудоустроиться, а максимально продержаться на испытательном сроке, чтобы потом усложнить работодателю возможность увольнения и уйти с тремя-четырьмя окладами».

В IT-секторе доля ложных резюме составляет 12%, среди административного персонала — 15%. Но больше всего фиктивный опыт, по данным hh.ru, приписывают специалисты по продажам и топ-менеджеры. Среди управленцев эта доля уже 18%. В этом году в России зафиксирован самый высокий профицит топов — 22 резюме на одну вакансию, при норме от четырех до восьми. Так что конкуренция жесткая. И сейчас кандидаты чаще преувеличивают свои проекты в области ИИ, делится управляющий партнер кадрового агентства The Edgers Роман Тышковский: «Акционеры, собственники или совет директоров чаще всего хотят конкретного применения искусственного интеллекта для решения очень конкретных бизнес-задач с доказанным или близким к доказанному финансовым результатом.

Я могу сказать, что я построил несколько ассистентов и ими пользуюсь, но сказать, что благодаря этому я стал зарабатывать для компании на 20% больше, я пока не могу, слишком мало времени прошло для этого. А акционеры уже этого хотят. И в этом ключевой разрыв. Понятно, что есть люди, которые просто этого вообще не делают и их использование искусственного интеллекта ограничивается просто применением ChatGPT или Perplexity. Каких-то существенных санкций нет, максимум, что может случиться, — человеку не сделают оффер».

Еще одна проблема — эйджизм. Если зумеры завышают стаж, топы занижают возраст в резюме, добавляет управляющий партнер «Лаборатории карьеры» Анна Алфимова: «В продажах и маркетинге очень часто видим, что компании хотят нанимать молодых управленцев. И одна из гипотез, которая приходит в голову тем, кто решает изменять информацию в своем профиле, что эта проблема в возрасте. Вместо 45 лет, например, пишут в резюме, что им 39. Это происходит для того, чтобы резюме как минимум прошло скрининг».

Кандидаты пытаются попасть на интервью и надеются, что их опыт окажется важнее, чем возраст или проекты в области цифровой трансформации. Но по итогу это удлиняет процесс найма для бизнеса, а это дополнительные издержки. Восемь из десяти компаний, как делятся рекрутеры, уже внедряют бэкграунд-чек. Но нестыковки с предыдущим опытом могут обнаружить слишком поздно. В IT-cекторе, как говорят источники “Ъ FM”, 5% офферов отсекают уже после трудоустройства кандидата.

Аэлита Курмукова