В Казани доходность аренды новостроек составляет 4,2% в год, инвестиции в жилье окупаются в среднем за 24,1 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир».

Доходность аренды новостроек Казани составляет 4,2% годовых

Помимо Казани, в списке низкодоходных городов по окупаемости новостроек оказалась и столица Чувашии. Доходность при сдаче жилья в Чебоксарах составляет 4,2% годовых, а окупаемость жилья — 24 года.

Аналитики рассчитали показатели, опираясь на средние цены на новостройки и ставки аренды в 70 крупнейших городах России. Лидерами по низкой доходности от аренды стали Москва (3,4% годовых, срок окупаемости — 29,4 года), Севастополь (4% и 24,8 года) и Сочи (4,1% и 24,7 года).

Ранее сообщалось, что продажи в новостройках Казани выросли на 22,8% за квартал.

