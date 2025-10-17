В третьем квартале 2025 года в Казани зафиксирован рост продаж на рынке новостроек — количество заключенных договоров долевого участия увеличилось на 22,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Всего за три месяца в столице Татарстана было зарегистрировано 2,3 тыс. сделок. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на исследования сервисов «Пульс Продаж» и «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продажи в новостройках Казани выросли на 22,8% за квартал

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Продажи в новостройках Казани выросли на 22,8% за квартал

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В целом по стране за третий квартал было куплено 59,5 тыс. квартир — это на 21% больше, чем во втором квартале, и на 11,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидерами по темпам роста стали Самара (+64,6%), Нижний Новгород (+53,8%) и Уфа (+49,6%). Казань заняла десятое место среди приведенных мегаполисов.

Ранее сообщалось, что Казань заняла пятое место по росту цен на новостройки среди крупных городов России.

Анна Кайдалова