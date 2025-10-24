Стоимость препаратов для лечения печени на Кубани выросла на 4,2%

В Краснодарском крае средневзвешенная стоимость упаковки препарата для лечения печени и желчевыводящих путей увеличилась за восемь месяцев до 914,5 руб. Это на 4,2% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Среди жителей региона наиболее популярным препаратом является «Эссенциале Н форте» (300 мг, 90 шт.), он подорожал на 2,4% — до 2 тыс. руб. за упаковку. На втором месте — «Урсосан форте» (500 мг, 50 шт.), стоимость которого выросла на 6,4% и достигла 1,9 тыс. руб. Замыкает тройку лидеров похожее лекарство — «Урсосан форте» (500 мг, 100 шт.), оно подорожало на 6,3% — до 3,9 тыс. руб.

«Урсосан» (250 мг, 100 шт., капсулы) прибавил в стоимости 4,6%, его цена достигла 1,7 тыс. руб. за упаковку. Тот же препарат, только на 50 капсул, подорожал на 6% — до 896 руб.

Алина Зорина