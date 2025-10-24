Активы «Корпорации СТС» начали передавать Росимуществу

Изъятые в доход государства активы бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова начали переходить в собственность Росимущества, представляющего государство.

Судебное заседание по делу об изъятии активов "Корпорации СТС"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Судебное заседание по делу об изъятии активов "Корпорации СТС"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно сведениям системы «Спарк», Росимущество стало владельцем ООО «Инвест энергия», которому принадлежит 44% акций «Корпорации СТС». Помимо этого, ведомству стали принадлежать 100% акций ООО «Офисный дом "Парус"», которое владеет значительной частью активов, которые планируют изъять в доход государства.

«Деловой дом на Архиерейской», входивший в компанию и управлявший частью активов холдинга, теперь тоже находится в собственности государства. Под управление Росимущества также перешли ООО «Курганская ТЭЦ», «Ноябрьская ПГЭ», «Агро-Клевер».

При этом значительная часть компаний, подлежащих передаче государству, пока находятся в руках частных лиц или обществ. Всего в списке 38 компаний, по сведениям «Ъ», их капитализация превышает 134 млрд руб., ежегодная выручка — 120 млрд руб., валовая прибыль — 17 млрд руб.

Напомним, решение об обращении в доход государства активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова Ленинский районный суд в Екатеринбурге принял 10 октября, соответствующий иск в интересах государства подала Генпрокуратура. Ведомство указало на незаконную приватизацию имущества «Облкоммунэнерго», которое раньше принадлежало Свердловской области. Изъятию подлежали активы, которые были приобретены незаконно или коррупционным путем.

Алексей Бобров находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Арестованы по обвинению в мошенничестве также председатель совета директоров корпорации СТС Татьяна Черных, экс-руководитель АО «Объединенная теплоснабжающая компания» («дочка» «Облкоммунэнерго») Антон Боликов, бывший вице-губернатор Олег Чемезов. В розыск объявлен гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

Анна Капустина