Коммунальные службы Ростова перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Из-за ожидаемого ухудшения погодных условий экстренные и коммунальные службы Ростова-на-Дону с 24 по 27 октября переведены в режим повышенной готовности. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно объявленному штормовому предупреждению в ближайшие трое суток в регионе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-22 м/с.

Глава Ростова попросил горожан соблюдать меры безопасности. В экстренных ситуациях обращаться в службу «112».

Наталья Белоштейн