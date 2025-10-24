Ночью над Черноземьем уничтожили десять беспилотников

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили над Россией 111 беспилотников, в том числе десять над Черноземьем. Семь БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, два — над Орловской, один — над Липецкой. Это следует из данных Минобороны.

Власти Белгородской, Орловской и Липецкой областей не сообщили о возможных последствиях атак.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем обращении рассказал о последствиях вчерашних массированных ударов ВСУ. По его словам, ранен 21 мирный житель, в том числе три ребенка. Две мирные жительницы, которые пострадали во время атаки беспилотника на остановку в Белгороде, находятся в тяжелом состоянии.

По данным Минобороны РФ, прошлой ночью над Россией уничтожили 139 беспилотников, в том числе 82 над Черноземьем. Больше всего дронов ликвидировали над Белгородской областью — 56. Еще 21 БПЛА сбили над Воронежской областью, по два — над Орловской и Тамбовской, один — над Курской.

Мария Свиридова