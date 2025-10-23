В Воронежской области из-за атак БПЛА пострадали дома и машины, произошел пожар

Ночью в девяти районах и одном городском округе Воронежской области сбили 21 беспилотник. В результате никто не пострадал, однако был зафиксирован ряд разрушений. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительным данным, в одном из сел нарушено остекление, посечены фасады и кровли восьми частных домов. В одной из упомянутых построек горела кровля. Также были повреждены четыре машины. Оценка ущерба продолжается.

По данным Минобороны РФ, за ночь над Россией уничтожили 139 беспилотников, в том числе 82 над Черноземьем. Больше всего дронов ликвидировали над Белгородской областью — 56. Еще 21 БПЛА сбили над Воронежской областью, по два — над Орловской и Тамбовской, один — над Курской.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате ночных атак никто не пострадал, разрушений нет. Курские власти подтвердили информацию оборонного ведомства, а тамбовские пока не прокомментировали ее.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков ночью сообщил об атаках БПЛА на Валуйский округ, в результате которых один человек погиб и двое были ранены.

Прошлой ночью над Россией уничтожили 33 беспилотника, в том числе один над Орловской областью. Другие регионы Черноземья ударам дронов не подверглись.

Алина Морозова