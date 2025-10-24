Предприятие в Мурино горит на площади 900 кв. метров

Производственно-складской объект загорелся 24 октября. Площадь пожара достигла 900 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Огонь возник в объекте на Северном проезде. Общая площадь одноэтажного здания из сэндвич-панелей составляет 1440 кв. м.

Сколько специалистов задействовано в ликвидации возгорания, в МЧС не уточнили. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ночь на 24 октября пожарные тушили склад пожарного оборудования на Хрустальной улице.

Татьяна Титаева