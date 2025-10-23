Cклад пожарного оборудования на Хрустальной тушат по №1-БИС

Ангар площадью 300 кв. м тушат по адресу: Хрустальная улица, 31А, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. По данным 78.ru, горит склад пожарного оборудования, пожару присвоен повышенный номер сложности 1-БИС.

Сообщение о возгорании поступило спасателям 23 октября в 22:40. Сейчас на месте работают 20 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Сведений о пострадавших нет.

По информации издания, очевидцы происшествия слышат звуки, похожие на взрывы баллонов, есть угроза распространения огня. Полицейские перекрыли ближайшие к месту пожара улицы.

Артемий Чулков