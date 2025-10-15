Константин Струков возместит природе

Экс-владелец обращенного в доход государства ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константин Струков по иску Генпрокуратуры возместит экологический ущерб в размере почти 4 млрд руб., причиненный в результате аварии на дамбе Светлинского месторождения. Соответчиками по иску выступали трое местных чиновников, включая экс-начальника СУ СКР Алексея Колбасина, однако расплачиваться за загрязнение реки Батуровки и земель вокруг нее цианидом придется именно господину Струкову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Струков в 2020 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Константин Струков в 2020 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Пластский городской суд Челябинской области 14 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 3,9 млрд руб. экологического ущерба, нанесенного в результате аварии на дамбе Светлинского месторождения ЮГК. Ответчиками по нему, помимо Константина Струкова, выступали бывшие начальник управления СКР по Челябинской области Алексей Колбасин, заместитель руководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислав Потапов, а также заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов.

Адвокат Алексея Колбасина Михаил Яшин сообщил “Ъ”, что ущерб был взыскан только с Константина Струкова.

По словам защитника, в ходе разбирательства иск Генпрокуратуры РФ был объединен с четырьмя заявлениями о компенсации экологического ущерба, которые Магнитогорская природоохранная прокуратура подала в суд летом 2024 года.

Авария, ставшая поводом для обращений надзорного ведомства, произошла в апреле 2024 года. Тогда на Светлинском месторождении в Пластовском районе прорвало насыпную дамбу технического пруда.

Светлинское месторождение было одним из первых активов «Южуралзолота» — его приобрели в 1997 году. В 2005 году оно стало ведущим производственным комплексом группы компаний. Сейчас на Светлинском месторождении работают две фабрики ЮГК: одна перерабатывает 8 млн тонн сырья в год, вторая — 5 млн тонн. Основной способ извлечения золота из сырья — цианирование по технологии кучного выщелачивания. Общие запасы золота с учетом уже извлеченных составляют около 130–135 тонн.

На следующий день после ЧП сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды в реке Батуровке. Выяснилось, что содержание цианида в ней было превышено в 192 раза. Помимо реки были загрязнены прилегающие к ней сельскохозяйственные земли площадью 330 тыс. кв. м.

По данным прокуратуры, причиной аварии стали нарушения при строительстве и эксплуатации гидротехнического сооружения, допущенные под общим руководством господина Струкова. Остальные ответчики, по версии надзора, не давали ход результатам проверочных мероприятий или уголовным делам. При этом в бездействии господина Колбасина надзор усмотрел коррупционные мотивы. Связано это было с тем, что тогдашний начальник регионального следствия буквально за копейки жил в квартире общей площадью 120 кв. м в центре Челябинска, принадлежавшей господину Струкову.

С 11 июля текущего года ЮГК находится под управлением государства. Тогда Советский районный суд Челябинска удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства акций и долей в уставном капитале ПАО, принадлежащих Константину Струкову и его окружению. Росимущество стало владельцем управляющей компании «Южуралзолото группа компаний», ООО «Бизнес-актив», «Хоум» и «Уралтранскомплект», а также получило доли в других организациях.

Генпрокуратура доказала, что бизнесмен незаконно получил контроль над золотодобывающим предприятием и десятью другими компаниями, используя свое должностное положение депутата и вице-спикера законодательного собрания Челябинской области.

Ольга Воробьева, Челябинск