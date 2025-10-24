Дюков назвал ситуацию на топливном рынке России стабильной

Председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков заявил, что ситуация на российском топливном рынке стабильна.

Об этом господин Дюков рассказал «РИА Новости». По его словам, нефтяные компании не готовят новых предложений по мерам стабилизации ситуации на топливном рынке страны.

На совещании у вице-премьера Александра Новака 21 октября обсуждалось создание секции биржевых торгов нефтепродуктами для стабилизации топливного рынка. Нефтяные компании могут обязать направлять на переработку не менее 40% сырья.

