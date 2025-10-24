«Ижсталь» одержала победу над «Динамо СПБ» в серии буллитов

Хоккейный клуб (ХК) «Ижсталь» одержал победу над «Динамо СПб» со счетом 4:3Б в серии буллитов в рамках Чемпионата ВХЛ, сообщает пресс-служба «сталеваров». Матч прошел в Ижевске 23 октября.

«Нервный, тяжелый матч получился для нашей команды. Многое не получалось. Соперник играл четвертый матч на выезде, но где-то по движению во многих моментах был быстрее нас. Это показалось странным для меня, но все равно правильно играли, создавали моменты. Так сложилось, что смогли перевести матч в овертайм и переиграть соперника в серии буллитов. Матч оставил много вопросов»,— отметил главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

Следующий матч «Ижсталь» проведет дома 25 октября в против команды «СКА ВМФ». По данным таблицы ВХЛ на утро 24 октября, «сталевары» занимают 12-е место регулярного чемпионата, имея в активе 21 поинт.

Напомним, ХК «Ижсталь» оформил стрик из трех побед на выездной серии в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ): вечером 14 октября «сталевары» обыграли «Челны» со счетом 4:2, а также казанский «Барс» (12 октября, счет 3:0) и самарский «ЦСК ВВС» (10 октября, 6:4). 16 октября Победная серия ХК «Ижсталь» прервалась в Альметьевске — «сталевары» уступили «Нефтянику» со счетом 4:1.

Анастасия Лопатина