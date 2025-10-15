Хоккейный клуб «Ижсталь» оформил стрик из трех побед на выездной серии в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ): вечером 14 октября «сталевары» обыграли «Челны» со счетом 4:2. Главный тренер ижевского коллектива Рамиль Сайфуллин отметил, что во втором периоде хозяевам удалось «залезть под кожу» команде, но хоккеисты вовремя вернулись. Наставник челнинского клуба Сергей Шиханов после поражения заявил о «сделанных выводах»: относительно «Челнов» будут приниматься «решения». Последний матч серии «Ижсталь» проведет 16 октября против альметьевского «Нефтяника», входящего в топ-5 регулярного чемпионата ВХЛ.

Фото: пресс-служба «Ижстали»

Хоккейный клуб «Ижсталь» обыграл «Челны» на выездном матче в Татарстане в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Это произошло вчера, 14 октября, в ледовом дворце спорта Набережных челнов. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «сталеваров», сообщает пресс-служба ижевского коллектива.

Счет хоккеисты «Ижстали» открыли на 10-й минуте первого периода: шайбу забросил нападающий Денис Дюрягин, обойдя двух игроков команды хозяев. Спустя две минуты, в 12:17, нападающий Никита Долгопятов увеличил преимущество «сталеваров».

Во втором периоде «Челны» отыгрались и сравняли счет: на 33-й минуте шайбу в ворота «сталеваров» на добивании (после отражения голкипером первого броска.— “Ъ-Удмуртия”) забил нападающий Максим Устимкий, на 36-й — нападающий Артем Манукян.

В заключительном игровом отрезке «Ижсталь» восстановила преимущество благодаря нападающему Денису Дюрягину, оформившему на 41-й минуте дубль. Финальную шайбу забросил нападающий Андрей Ерофеев на 43-й минуте. Итоговый счет — 4:2 в пользу «сталеваров».

«Матч получился нервный, драматический, состоит из трех периодов — все разные,— сказал на пресс-подходе после матча главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.— Если начало мы играли правильно, забили хорошие голы, то во втором периоде сопернику уже нужно было что-то предпринимать. Они постарались “залезть к нам под кожу”, и у них это получилось. Для нашей команды это будет уроком. Нужно уметь противостоять этому»,— сказал на пресс-подходе после матча главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин. Он добавил, что в третьем отрезке хоккеисты «вернулись к той игре, которую показывали в первом периоде»: забили два гола в большинстве и уверенно довели матч до победы.

Главный тренер «Челнов» Сергей Шиханов посетовал, что невозможно одержать победу, когда «играешь один период из трех». «Вышли с трясущимися руками, ничего не получалось у ребят в первом периоде. Во втором нашли в себе силы: переломили игру и сравняли счет. В третьем игру сломали удаления»,— отметил Сергей Шиханов. Он добавил, что хоккеистов просили «сыграть дисциплинированно, но они не услышали». «Значит будем не то, что делать выводы — они сделаны, а будем принимать решения»,— резюмировал он.

Это третья победа «сталеваров» на выезде подряд. В рамках серии «Ижсталь» обыграла казанский «Барс» (12 октября, счет 3:0) и самарский «ЦСК ВВС» (10 октября, 6:4). По данным таблицы ВХЛ на утро 15 октября, «сталевары» занимают 11-е место регулярного чемпионата (по очкам они делят 8-ю строчку), имея в активе 19 поинтов. Всего «Ижсталь» провела в сезоне 14 матчей, из них девять выиграла и пять проиграла.

Заключительная встреча выездной серии пройдет завтра, 16 октября, против альметьевского «Нефтяника». Хозяева находятся на 5-м месте регулярного чемпионата.