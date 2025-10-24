Тюменцу назначили 17 лет колонии за создание мефедроновой нарколаборатории

Тюменский областной суд приговорил 40-летнего жителя Тюмени к 17 годам колонии строгого режима за организацию нарколаборатории и сбыт наркотиков, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он признан виновным по ч. 5 ст.2281 УК РФ (незаконное производство наркотических средств), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Один из его соучастников уже осужден, материалы дела в отношении другого выделены в отдельное производство и находятся в суде.

Суд установил, что осужденный нашел инструкции по производству наркотиков, купил оборудование и арендовал гараж в Тюмени, где создал лабораторию. Он привлек двух помощников: одного для производства, другого — для сбыта наркотиков. С августа по декабрь 2022 года они изготовили 645 граммов мефедрона и 762 грамма смеси мефедрона и прекурсоров. Часть готового наркотика была расфасована и спрятана в тайниках, вещества собирались продать через интернет. Правоохранительные органы обнаружили и ликвидировали нарколабораторию. Из незаконного оборота изъяли оборудование, наркотики и прекурсоры.

Напомним, в 2024 году в Тюменской области ликвидировали четыре нарколаборатории в Ялуторовском, Нижнетавдинском и Тюменском районах. Так, в октябре прошлого года трех человек задержали за изготовление мефедрона в арендованном домике.

Ирина Пичурина