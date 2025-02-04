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В Тюменской области ликвидировали четыре нарколаборатории в 2024 году

В 2024 году в Тюменской области ликвидировали четыре нарколаборатории в Ялуторовском, Нижнетавдинском и Тюменском районах, сообщили в региональной прокуратуре. Так, в октябре трех человек задержали за изготовление мефедрона в арендованном домике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом, за год количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков сократилось на 16,4% по сравнению с 2023 годом и составило 2663 случая. Из них 1998 связаны с незаконным сбытом, что меньше на 16,3%. Показатель раскрываемости преступлений составил 65,7%, увеличившись на 0,2%. В суд направлено 1126 уголовных дел в отношении 735 лиц.

Из незаконного оборота изъят 241 кг наркотических средств. Задержано 24 наркокурьера из разных регионов России, у которых обнаружено и изъято свыше 56 кг наркотиков — например, у жителя Красноярского края в машине обнаружили 500 граммов кокаина. Задержано 43 «закладчика» из Алтайского края, ХМАО, ЯНАО, Курганской, Иркутской, Вологодской, Омской и Свердловской областей, у которых изъято около 50 кг веществ, также ликвидированы два наркопритона в Тюмени и Заводоуковском городском округе. Кроме того, выявлено 15 фактов легализации наркодоходов — сумма отмытых денег составила около 800 тыс. руб.

Напомним, в Свердловской области за год пресекли 6943 преступлений, связанных с наркотиками, что на 34,4% больше, чем за предыдущий год, всего в 2024 году изъято 186,5 кг запрещенных веществ.

Ирина Пичурина

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