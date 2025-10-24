Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Количество мигрантов в Петербурге с начала года сократилось на 24%

Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учет, сократилось в Санкт-Петербурге на 24%. Результаты работы в сфере миграции представил первый заместитель прокурора Виктор Винецкий.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2025 году иностранные граждане совершили порядка 2000 преступлений. Господин Винецкий заявил, что число снятых с миграционного учета граждан стало больше на 20,2%. Также выявлена тенденция к снижению количества выданных разрешений на проживание и видов на жительство.

Полиция Петербурга активизировала работу по выявлению случаев незаконной миграции. Для этого правоохранители проводят комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на незаконно прибывших в Петербург иностранцев.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все