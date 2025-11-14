Сегодня исполняется 100 лет публицисту, историку Рою Медведеву

Рой Медведев

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Рой Медведев

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Его поздравляет главный редактор журнала «Историк», член Совета по внешней и оборонной политике, учитель истории московской школы №1505 «Преображенская» Владимир Рудаков:

— Как известно, для настоящего «Коммерсанта» даже 100 лет — не срок. Для историка же вековой юбилей — это все-таки возраст. В России нужно жить долго, и я поздравляю Вас, Рой Александрович, с тем, что Вам удалось это сделать! Ваш «Век Медведева» оказался насыщенным и ярким: сын репрессированного коммуниста, видный диссидент, а затем — член перестроечного ЦК КПСС, народный депутат СССР. Даже будучи оппонентом власти — советской и ельцинской, Вы никогда не переставали быть Человеком, для которого судьба страны важнее его отношений с правителями, обстоятельствами времени и места. Это дорогого стоит! Будьте здоровы, дорогой Рой Александрович!

