Всадники в масках избили пенсионеров плетками на озере в Кисловодске

В Кисловодске полицейскими Кисловодска устанавливаются личности всадников в масках, причастных к избиению пожилой пары на городском озере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Как сообщал «Ъ-Кавказ», инцидент произошел вечером 21 октября. Двое всадников в масках нарушили порядок, проезжая на лошадях по благоустроенной зоне отдыха. Когда пожилая пара сделала им замечание, всадники ответили грубой нецензурной бранью и националистическими лозунгами, а после избили отдыхающих плетками.

В ведомстве отметили, что данный факт зарегистрирован в городском отделе внутренних дел. Участковыми уполномоченными проводится проверка, личности причастных к инциденту устанавливаются.

Наталья Белоштейн