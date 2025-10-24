The Guardian: новые санкции ЕС приближают выгодную для РФ сделку по Украине

Новые санкции США против российской нефтегазовой сферы, а также принятый странами ЕС 19-й пакет санкций не окажет влияния на Россию, не станет «шоком, необходимым для изменения траектории войны». Как пишет The Guardian, недавно объявленный меры воздействия «появились после многих лет санкций, к которым Россия приспособилась».

Издание предупреждает, что не стоит ожидать окончания боевых действий из-за дополнительных санкций, «если только они не будут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах». Последнее, в свою очередь, может означать сделку, «более выгодную для России, чем та, которую предпочел бы Запад». Так, если бы Россия остановилась на границах Донбасса, это было бы «несправедливым исходом для Украины, но все же лучше многих альтернатив», отмечается в публикации.

23 октября ЕС принял 19 пакет санкций против России. Он направлен на ограничение российских доходов от энергетического сектора, усиление финансового сдерживания и ужесточение контроля за обходными схемами через третьи страны. 22 октября Минфин США объявил о новых санкциях против России, в том числе и об ограничениях в отношении нефтяных компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть».

Влад Никифоров