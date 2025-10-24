Рябков: перезапуск комиссии России и США по ДСНВ пока не просматривается

Возобновление двусторонней консультативной комиссии России и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в настоящее время не просматривается. Об этом в разговоре с газетой «Известия» сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Пока не просматривается»,— сказал он, комментируя перезапуск договора.

Ранее господин Рябков предупредил о росте ядерной угрозы в случае отказа отказа американской администрации поддержать инициативу России по ДСНВ.

22 сентября власти РФ предложили США еще как минимум год после истечения ДСНВ придерживаться количественных ограничений на боезаряды и их носители. Президент США Дональд Трамп назвал эту идею «хорошей», не став публично развивать тему. Срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года.