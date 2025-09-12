Пожар на Большом Сампсониевском проспекте по №1-БИС ликвидировали

В пятницу, 12 сентября, в 10:16 на Большом Сампсониевском проспекте, 28, загорелось складское здание, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Огонь объял всего два квадратных метра площади, однако из-за серьезной опасности пожарные присвоили возгоранию повышенный номер сложности 1-БИС.

На локализацию пожара потребовался час, еще 45 минут на полную ликвидацию. Сведения о пострадавших на текущий момент не поступали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что один человек пострадал при пожаре в автомобиле в Шушарах.

Андрей Маркелов