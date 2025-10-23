В Думу внесен законопроект о привлечении резервистов к защите важных объектов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий привлекать россиян из мобилизационного резерва для обеспечения безопасности на территории России. Согласно документу, разработанному Министерством обороны, резервистов можно будет направлять на «специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения на основании указа президента РФ».

Поправки предлагается внести в федеральные законы «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе». Как отмечается в пояснительной записке, сейчас применение подразделений, укомплектованных резервистами, возможно только в период мобилизации или военного времени. Новые нормы позволят использовать их и в мирное время.

Порядок проведения специальных сборов должен определяться правительством РФ. На их участников, согласно законопроекту, будут распространяться «права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность», предусмотренные действующим законодательством для граждан, призванных на военные сборы.

При этом из первоначальной версии документа, который рассматривался правительственной комиссией по законопроектной деятельности 13 октября, были исключены положения о возможности привлечения резервистов при использовании Вооруженных сил за рубежом и в ходе контртеррористических операций. Как подчеркивал на брифинге 22 октября заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, в новом законопроекте «ни о какой мобилизации речь не идет» и он распространяется только на граждан, добровольно заключивших контракт о пребывании в резерве.

Дмитрий Сотак