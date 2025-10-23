Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп: США объявили войну наркокартелям

Президент США Дональд Трамп признал, что США уже «ведут войну» с наркокартелями, которые, по его словам, проникли во внутренние дела страны при предыдущей администрации. Американский лидер обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот довел ситуацию до кризиса.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Мы ведем войну с наркокартелями»,— заявил господин Трамп на мероприятии, посвященном обсуждению промежуточных итогов операции против наркокартелей, которую проводят США.

Американский лидер возложил вину за то, что наркокартели проникли в американскую экономику и жизнь, на предыдущую администрацию США. «Спасибо большое, Джо Байден, за то, что позволили этому произойти»,— сказал господин Трамп.

США с начала сентября наносят удары по судам, на которых, по данным американской разведки, перевозят наркотики. 11 октября Пентагон объявил о создании по поручению президента США Дональда Трампа спецподразделения по борьбе с картелями в Латинской Америке. Ранее глава Госдепа Марко Рубио говорил, что Вашингтон будет применять силу исключительно против наркокартелей, но не против каких-либо латиноамериканских государств. При этом американские СМИ сообщали, что Пентагон готовится атаковать цели и на территории Венесуэлы. Президент страны Николас Мадуро считает, что американцы хотят развязать войну, чтобы установить в Венесуэле марионеточный режим.

Господин Трамп в январе распорядился, чтобы Госдепартамент начал признавать наркокартели иностранными террористическими организациями.

О военной операции США в регионе Южной Америки и Карибского бассейна — в материале «Ъ» «Президент США разрешил ЦРУ операции на территории Венесуэлы».

Анастасия Домбицкая

Как продолжается борьба с наркотиками

Борьба с наркотиками продолжается уже более ста лет. Ее начало было положено в феврале 1909 года после собрания участников Шанхайской опиумной комиссии

Борьба с наркотиками продолжается уже более ста лет. Ее начало было положено в феврале 1909 года после собрания участников Шанхайской опиумной комиссии

Фото: Reuters

Полицейские по всему миру по-разному борются с наркотиками. Самый распространенный способ — сжигание полей мака и конопли

Полицейские по всему миру по-разному борются с наркотиками. Самый распространенный способ — сжигание полей мака и конопли

Фото: Reuters

Согласно официальной статистике, только 2% наркозависимых излечиваются, 98% погибают. В основном это молодые люди от 16 до 32 лет

Согласно официальной статистике, только 2% наркозависимых излечиваются, 98% погибают. В основном это молодые люди от 16 до 32 лет

Фото: Reuters

Международный комитет по контролю над наркотиками каждый год публикует доклад о ситуации с потреблением наркотиков в мире и мерах международного контроля над наркотиками с рекомендациями для правительств стран по данному вопросу

Международный комитет по контролю над наркотиками каждый год публикует доклад о ситуации с потреблением наркотиков в мире и мерах международного контроля над наркотиками с рекомендациями для правительств стран по данному вопросу

Фото: Reuters

Международный день борьбы наркотиками проходит под лозунгом &quot;Поговорим о наркотиках&quot;

Международный день борьбы наркотиками проходит под лозунгом "Поговорим о наркотиках"

Фото: Reuters

В рамках акций по борьбе с наркотиками в мире ежегодно проходят тысячи мероприятий

В рамках акций по борьбе с наркотиками в мире ежегодно проходят тысячи мероприятий

Фото: Коммерсантъ / Евгений Курсков

В Международный день борьбы с наркотиками ООН рекомендует обратить внимание на то, что с детьми следует говорить о злоупотреблении наркотиками, признавая, что эта проблема существует, и осознавая свою ответственность за ее решение

В Международный день борьбы с наркотиками ООН рекомендует обратить внимание на то, что с детьми следует говорить о злоупотреблении наркотиками, признавая, что эта проблема существует, и осознавая свою ответственность за ее решение

Фото: Reuters

По оценкам ООН, число наркоманов в настоящее время составляет 3% населения всей нашей планеты (не менее 185 млн. человек)

По оценкам ООН, число наркоманов в настоящее время составляет 3% населения всей нашей планеты (не менее 185 млн. человек)

Фото: Reuters / REUTERS/Chaiwat Subprasom

Ежегодно продажи афганских наркотиков приносят криминальному миру $65 млрд. Для мировой экономики это оборачивается потерями порядка $200 млрд

Ежегодно продажи афганских наркотиков приносят криминальному миру $65 млрд. Для мировой экономики это оборачивается потерями порядка $200 млрд

Фото: Reuters / REUTERS/Carlos Jasso

В 2001 году во всем мире правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота чуть более 100 тонн опия, в 2005 году - около 350 тонн, в 2010 году - почти 500 тонн, что связано со спадом производства опия в Афганистане

В 2001 году во всем мире правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота чуть более 100 тонн опия, в 2005 году - около 350 тонн, в 2010 году - почти 500 тонн, что связано со спадом производства опия в Афганистане

Фото: Reuters

Наиболее популярный в США и Западной Европе наркотик —кокаин. Он поставляется в эти регионы в основном из Колумбии

Наиболее популярный в США и Западной Европе наркотик —кокаин. Он поставляется в эти регионы в основном из Колумбии

Фото: Reuters / REUTERS/Carlos Jasso

Ученые Кембриджского университета доказали, что предрасположенность к наркотикам наследуется

Ученые Кембриджского университета доказали, что предрасположенность к наркотикам наследуется

Фото: Reuters

По оценкам экспертов ООН, в настоящее время под незаконные посевы опийного мака на территории Афганистана заняты порядка 140-150 тыс. га, с которых потенциально можно собрать 6-7 тыс. тонн опия-сырца

По оценкам экспертов ООН, в настоящее время под незаконные посевы опийного мака на территории Афганистана заняты порядка 140-150 тыс. га, с которых потенциально можно собрать 6-7 тыс. тонн опия-сырца

Фото: Reuters / REUTERS/Carlos Jasso

По данным опроса &quot;Левада-Центра&quot;, 73% процента россиян поддержали инициативу об обязательном тестировании на наркотики в школах, вузах и при приеме на работу

По данным опроса "Левада-Центра", 73% процента россиян поддержали инициативу об обязательном тестировании на наркотики в школах, вузах и при приеме на работу

Фото: Reuters

