Трамп: США объявили войну наркокартелям

Президент США Дональд Трамп признал, что США уже «ведут войну» с наркокартелями, которые, по его словам, проникли во внутренние дела страны при предыдущей администрации. Американский лидер обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот довел ситуацию до кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Мы ведем войну с наркокартелями»,— заявил господин Трамп на мероприятии, посвященном обсуждению промежуточных итогов операции против наркокартелей, которую проводят США.

Американский лидер возложил вину за то, что наркокартели проникли в американскую экономику и жизнь, на предыдущую администрацию США. «Спасибо большое, Джо Байден, за то, что позволили этому произойти»,— сказал господин Трамп.

США с начала сентября наносят удары по судам, на которых, по данным американской разведки, перевозят наркотики. 11 октября Пентагон объявил о создании по поручению президента США Дональда Трампа спецподразделения по борьбе с картелями в Латинской Америке. Ранее глава Госдепа Марко Рубио говорил, что Вашингтон будет применять силу исключительно против наркокартелей, но не против каких-либо латиноамериканских государств. При этом американские СМИ сообщали, что Пентагон готовится атаковать цели и на территории Венесуэлы. Президент страны Николас Мадуро считает, что американцы хотят развязать войну, чтобы установить в Венесуэле марионеточный режим.

Господин Трамп в январе распорядился, чтобы Госдепартамент начал признавать наркокартели иностранными террористическими организациями.

О военной операции США в регионе Южной Америки и Карибского бассейна — в материале «Ъ» «Президент США разрешил ЦРУ операции на территории Венесуэлы».

Анастасия Домбицкая