В России с начала года доля средних и малых ТЦ выросла на 70%

В 2016 году закончилась эпоха крупных торговых центров и на лидирующие позиции, начиная с 2017 года, вышли торговые комплексы среднего и малого формата, которые можно называть районными, считает Евгений Домашенко из компании CORE.XP.

Выступая на конференции «День Ритейла», Евгений Домашенко привел данные, согласно которым с января по сентябрь 2025 года доля открытий торговых площадей среднего и малого формата превысила 70%. Инфраструктурный ритейл в составе жилых кварталов за последние четыре года, по его словам, превысил 4 млн кв м.

Евгений Домашенко пояснил, что «районные» торговые центры и инфраструктурный ритейл, который реализован там, находятся в синергии друг с другом по ряду категорий, поэтому ритейлеры могут рассчитывать на высокий трафик лояльной аудитории.

«В разрезе эффективного квадратного метра, будущее, безусловно, за ним (средними и малыми ТЦ), потому что это — доступность, простота и тот ассортимент, который, в первую очередь, закрывает все базовые потребности людей находящихся рядом»,— резюмировал Евгений Домашенко во время выступления на конференции ИД «Коммерсантъ».