Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Медведев: бесконтрольная миграция выгодна врагам, террористам, экстремистам

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев провел совещание об урегулировании трудовой миграции в Россию. Он призвал усовершенствовать контроль за иностранной рабочей силой, ведь, по его словам, в ином случае это будет выгодно неприятелям страны.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«(Необходимо.—"Ъ") не допускать бесконтрольной и нелегальной миграции, которая крайне выгодна враждебным нам силам террористическим и экстремистским организациям, которые активно на этой поляне работают»,— заявил господин Медведев на заседании Совета безопасности. Он добавил, что ключевая роль в этой работе возложена на МВД России, у которой есть возможности для решения задач, связанных с нелегальной миграцией.

В октябре президент Владимир Путин подписал указ, который определяет концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы. Из документа следует, что власти стремятся противодействовать созданию этнических анклавов, а также планируют внедрить биометрию для контроля над трудовыми мигрантами. Прежде политика государства в этой сфере была направлена на то, чтобы иностранным работникам было проще получать трудовые патенты и другие документы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Приезжай меньше, да лучше».

«За меня такую штуковину никто не напишет»

«За меня такую штуковину никто не напишет»

Генератор неслучайных эпитетов по канонам Дмитрия Медведева

Читать далее

Новости компаний Все