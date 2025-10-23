Медведев: бесконтрольная миграция выгодна врагам, террористам, экстремистам

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев провел совещание об урегулировании трудовой миграции в Россию. Он призвал усовершенствовать контроль за иностранной рабочей силой, ведь, по его словам, в ином случае это будет выгодно неприятелям страны.

«(Необходимо.—"Ъ") не допускать бесконтрольной и нелегальной миграции, которая крайне выгодна враждебным нам силам террористическим и экстремистским организациям, которые активно на этой поляне работают»,— заявил господин Медведев на заседании Совета безопасности. Он добавил, что ключевая роль в этой работе возложена на МВД России, у которой есть возможности для решения задач, связанных с нелегальной миграцией.

В октябре президент Владимир Путин подписал указ, который определяет концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы. Из документа следует, что власти стремятся противодействовать созданию этнических анклавов, а также планируют внедрить биометрию для контроля над трудовыми мигрантами. Прежде политика государства в этой сфере была направлена на то, чтобы иностранным работникам было проще получать трудовые патенты и другие документы.

