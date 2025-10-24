Посещаемость продуктовых магазинов в ТЦ РФ может снизиться по итогам года на 8%

В 2025 году трафик в продуктовых магазинах, расположенных в торговых центрах России, может сократиться на 8%, прогнозирует компания Focus Technologies. Аналогичное снижение ожидается и в других категориях: fashion-ритейл потеряет 4–7% посетителей, магазины электроники — 7–10%.

Как пояснил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин, продуктовые магазины формируют до 40–70% общего трафика ТЦ, поэтому их падение особенно заметно. Эксперт Марина Толстошеева уточняет, что в среднем на продукты и fashion приходится по 25% посетителей.

Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов отметил смещение спроса в сторону дискаунтеров и магазинов «у дома», которые реже представлены в торговых центрах. На всех арендаторов влияет общее снижение покупательной способности, переход населения к сберегательной модели и развитие онлайн-торговли, добавил руководитель направления исследований Focus Technologies Михаил Васильев.

