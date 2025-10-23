Tesla теряет и наращивает

Чистая прибыль компании Tesla сократилась на 37% на фоне роста продаж электромобилей. Корпорация Илона Маска в третьем квартале года заработала чуть меньше $1,5 млрд, следует из отчетности производителя. При этом поставки электромобилей выросли на 7% до рекордных показателей в 500 тыс. моделей. Однако акции компании после публикации отчетов подешевели почти на 4%, отмечает Bloomberg. Помимо прочего, выручка Tesla в третьем квартале увеличилась на 12% год к году до рекордных $28 млрд.

Годовые показатели компании Маска более чем впечатляющие, отметил в беседе с “Ъ FM” президент нью-йоркской холдинговой инвесткомпании The Soriano Corporation Марко Сориано: «Tesla все еще лидер среди производителей электромобилей и в области экологически чистой энергии. Здесь нужно понимать, что технологический прогресс и появление нового функционала в промышленности серьезно меняют бизнес-модели компании. В частности, искусственный интеллект создал новую экосистему, так что Tesla меняется под давлением прогресса.

Но ключевая разница между нашей компанией и Tesla в том, что у них рыночная капитализация превысила $1 трлн — огромная цифра. Если посмотреть на показатели Tesla в 2025 году, то можно увидеть солидную выручку — более $28 млрд. При том, что консенсус аналитиков был ниже, чем этот результат. Они ждали в отчетах $22-26 млрд выручки. Компания опередила ожидания рынка на 7%. Давайте также посмотрим на Tesla с помощью SWOT-анализа. Преимущественно будем говорить о слабых местах компании. Волатильность прибыли падает, и вот это как раз результат региональных войн, а также торговых конфликтов.

Это то, что бьет по бизнесу точно так же, как это бьет и по нам, по потребителям. Ничего нового в этом нет. Эти проблемы затронули многие глобальные компании, которые производят автомобили. Но еще одной слабостью Tesla является ее сильная зацикленность на своем лидере —основателе компании Илоне Маске. Это создает дополнительный фактор турбулентности. Взять хотя бы уход Маска в политику: это сразу же ударило по продажам Tesla в Европе».

Скорректированная прибыль за три квартала 2025 года составила $0,5 на акцию, следует из данных торгов. Состояние Маска, по данным Forbes на фоне неудачной отчетности сократилось за сутки на $2 млрд до $487 млрд. Бизнесмен расплачивается за публичное отречение от либерального сообщества США, подчеркнул в разговоре с “Ъ FM” финансовый аналитик и бывший главный экономист сената штата Нью-Йорк Джонас Шаенде: «Все колебания, которые связаны с его персоной, также перекладываются и на его компанию, на продукты. То есть в начале этого года он работал как специальный работник в администрации Трампа. Это создало какие-то противоречия. Популярность среди либералов — это первые покупатели электромобилей. Они беспокоятся об окружающей среде и прочее, то есть это фактически были его клиенты. И им не понравилось, что он работал в администрации президента США Дональда Трампа. Популярность этих машин среди этого сегмента упала. Продажи в Китае, скорее всего, не растут, потому что в Китае очень серьезные конкуренты, не очень удачно дела обстоят в Германии, там тоже высокая энергетика и производство — особенно не разбежишься».

По мнению аналитиков Bloomberg, Tesla в последние месяцы сталкивается с ростом тарифов и усиливающейся конкуренцией. Эти факторы подрывают стабильность развития корпорации, приходят к выводу эксперты. Какие перспективы у компании Маска? Финансовый консультант из Нью-Йорка Эдвард Аминов уверен, что микрокризис вскоре будет преодолен, и актив вновь покажет рост: «Ничего такого особенного нет. Маск живой, как и Tesla и все его другие проекты, они развиваются.

Я не вижу ничего такого особенного, чтобы нужно было паниковать или делать какие-то резкие движения. Он же не подпал под какие-то санкции, или какие-то патенты потерял, или что-то случилось. То есть это так не работает. Индикатор, что по продажам побил рекорды. То есть тут же как бы палка о двух концах: то есть спрос есть, у него есть brand name, несмотря на это. Это все-таки больше внутри компании, налоги. В основном это из-за high cost — дорого вести бизнес. Причина в расходах».

Между тем три европейских концерна — франко-германский Airbus, итальянский Leonardo и французский Thales — объявили об объединении для эффективной конкуренции с компанией Space X. Европейцы, как ожидается, в скором времени планируют представить альтернативу проекту Starlink, отмечали источники Financial Times.

Леонид Пастернак