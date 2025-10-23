ФСБ предложила увеличить срок непрерывной военной службы в Чечне до пяти лет

ФСБ разработала проект постановления правительства, которое увеличивает срок непрерывной военной службы по контракту на территории Чеченской Республики с двух до пяти лет.

Действующая норма обязывает федеральные органы, в которых предусмотрена военная служба, ротировать личный состав, выслуживший в Чечне два года. Такой порядок был установлен постановлением правительства от 7 июля 2000 года.

В пояснительной записке указано, что изменения проводятся по аналогии с территориями республик Дагестан и Ингушетия. Ответственным от ФСБ за разработку проекта постановления значится «сотрудник Роман».

Постановление коснется не только Минобороны. Часть сотрудников ФСБ также являются военнослужащими: получают воинские звания и подчиняются законодательству о военной службе.

Степан Мельчаков