«Единая Россия» обяжет губернаторов встречаться с активистами на местах

Руководство «Единой России» рекомендует губернаторам регулярно встречаться с активом и секретарями первичных отделений. С такой идеей на пленарном заседании Совета первичных отделений 23 октября выступил председатель партии Дмитрий Медведев.

Подобную практику уже внедрил глава Бурятии Алексей Цыденов, рассказал господину Медведеву секретарь одного из республиканских первичных отделений. «Вот не знаю, делают ли так другие губернаторы»,— заметил председатель и призвал других глав регионов следовать бурятскому примеру.

Реорганизацию работы первичных отделений «Единая Россия» начала в прошлом году. Руководство партии намерено активнее вовлекать первички в принятие решений.

