Единороссы поговорили о первичном

Руководство «Единой России» подводит первые итоги реорганизации работы первичных отделений. 23 октября встречу с активистами этого звена в Москве провел председатель партии Дмитрий Медведев. Секретари первичек засвидетельствовали перемены, свершившиеся за этот год, и заверили начальство, что реформы, безусловно, поспособствовали повышению их мотивации к работе и улучшению ее результатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев

«Единая Россия» (ЕР) активно взялась за «базовое звено» партии в прошлом году, напомнил участникам мероприятия Дмитрий Медведев. За это время были созданы советы первичек при всех региональных отделениях, руководителей последних обязали регулярно встречаться с секретарями первых, а заодно учредили несколько конкурсов для низовых отделений (на лучшие практики выполнения «Народной программы» и мобилизации актива).

К встрече 23 октября партруководство собрало обратную связь из регионов. По словам господина Медведева, отчетливее всего секретари первичек выразили запросы на обучение, расширение горизонтальной коммуникации и обмен практиками, а также на цифровизацию процедур. Все эти пожелания, следовало из слов председателя ЕР, партийное начальство учло.

«С 1 октября можно использовать личный кабинет (на сайте ЕР.— “Ъ”) для того, чтобы стать сторонником и членом партии»,— отметил среди прочего господин Медведев.

По словам секретаря одной из карельских первичек Екатерины Литвиновой, ключевая перемена — рост статуса руководителей таких отделений. Секретари вместе с депутатами участвуют в приемах граждан, обсуждают бюджет, инфраструктурные проекты, программы улучшения городской среды, перечислила она новые возможности. «Мы перестали быть просто исполнителями, стали участниками процесса принятия решений — это огромная мотивация»,— отметила госпожа Литвинова.

Параллельно вырос уровень вертикальной внутрипартийной коммуникации, сообщила секретарь первички из Обнинска Елена Халютина: совет первичек стал мостом между партруководством и рядовыми членами, где «обсуждают проблемы» и «составляют планы». «Где активна коммуникация, там повышается уровень вовлеченности членов партии и качество реализации партийных проектов,— пояснила госпожа Халютина.— Как один из итогов — наши показатели на ЕДГ».

Особую роль первичек в волонтерских проектах партии подчеркнул секретарь одного из отделений в Бурятии Александр Балдаков. По его словам, первички, «как и вся страна», собирают и передают посылки в зону СВО, а также запускают собственные проекты. Так, бурятские отделения регулярно направляют волонтеров в госпитали Москвы и Санкт-Петербурга. «Везут из дома продукты, сиропы, мясо, фарш, живут в представительстве, здесь же готовят и развозят ребятам,— отчитался единоросс.— Как ребята радуются, когда им привозят наши свежие буузы (бурятские пельмени.— “Ъ”)! И бойцы из других регионов, видя наших волонтеров, говорят: "О, буряты приехали!" — вне зависимости от национальности».

Дмитрий Медведев воспользовался случаем, чтобы похвалить за участие в работе бурятских единороссов главу республики Алексея Цыденова. «Привет Алексею Самбуевичу. Он встречается с активом первичек, и вот не знаю, делают ли так другие губернаторы»,— сказал председатель, заметив, что и другим руководителям регионов не мешало бы последовать примеру бурятского коллеги. «Давайте в качестве рекомендации это внесем»,— предложил господин Медведев.

Лидеры других первичных отделений в своих репликах из зала просили руководство активнее заниматься цифровизацией их работы, не бросать обучение секретарей, способствовать доброму отношению партийных руководителей на местах к молодым кадрам, а также сделать для секретарей младше 35 лет отдельные номинации в федеральном конкурсе.

Дмитрий Медведев активностью коллег «с земли» был явно доволен.

Он признался, что порой размышляет, в какой момент прервалась связь между низовыми и вышестоящими партийными организациями в КПСС. «Вначале и у этой партии все это было вполне неформально,— припомнил единоросс.— А потом войти в райком партии стало невозможно обычному человеку, пускали по отдельному звонку с партбилетом… Вот это — лучший способ к развалу»,— заключил председатель.

Григорий Лейба