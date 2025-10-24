Россияне увеличили заказы зарубежных сумок почти на 50%

В январе–сентябре 2025 года число заказов сумок из-за рубежа выросло на 48% год к году, подсчитали в сервисе CDEK.Shopping. Это в четыре раза больше, чем рост в сегменте одежды (12%). Половина заказов поступила из США, а самыми востребованными брендами стали Michael Kors (26%), U.S. Polo Assn (6%) и Longchamp (4%).

Продажи сумок на крупнейших маркетплейсах также выросли. На Wildberries они увеличились на треть, на Ozon — на 51%, на «Яндекс Маркете» — на 20%. На Lamoda спрос также превысил показатели прошлого года. В Ozon отмечают, что упростили процедуру возврата зарубежных товаров, что стимулировало рост заказов.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров связывает динамику с укреплением рубля и развитием трансграничной логистики. По данным АКИТ, россияне потратили на зарубежные онлайн-заказы 157 млрд руб. в первом полугодии 2025 года — на 31% больше, чем годом ранее.

По словам управляющего партнера «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, в сегменте реализуется «отложенный спрос»: потребители выбирают сумки как способ частично обновить гардероб без крупных расходов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Сумочки набили деньгами».