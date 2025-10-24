Сумочки набили деньгами
Заказы сумок из-за рубежа выросли на 48%
В январе—сентябре 2025 года количество заказов из-за рубежа сумок увеличилось на 48% год к году. Это в четыре раза больше, чем в сегменте одежды. Укрепление курса рубля и либерализация политики возвратов со стороны маркетплейсов обеспечили общий рост оборота трансграничной торговли. Одновременно, сокращая траты на одежду, потребители могут рассматривать приобретение сумки как возможность частично обновить гардероб.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Число заказов из-за рубежа сумок в январе—сентябре 2025 года выросло на 48% год к году, подсчитали в сервисе CDEK.Shopping. Это значение существенно выше, чем в сегменте одежды — 12%. Половина заказов с доставкой из США. Наиболее востребованными у российских потребителей зарубежными брендами аналитики называют Michael Kors (25,86% от общего числа заказов), U.S. Polo Assn (6,43%) и Longchamp (4,27%).
В Wildberries за первые девять месяцев текущего года отметили увеличение продаж сумок в денежном выражении на треть, рюкзаков — на 14%. Позитивный тренд наблюдается, несмотря на изначально высокую базу, отмечают аналитики. Продажи в категории «рюкзаки и сумки» на Ozon в январе—сентябре 2025 года выросли на 51% год к году. В «Яндекс Маркете» рассказали о росте на 20%. На Lamoda продажи тоже превысили уровень прошлого года. Наиболее востребованными брендами в сервисе называют Guess, Karl Lagerfeld и Mango.
3,28 тысячи рублей
составил средний чек при покупке сумок в России в январе—сентябре 2025 года, по данным «Платформы ОФД».
Фактором увеличения онлайн-продаж сумок может выступать развитие возможностей доставки товаров из-за рубежа и общий рост за счет этого потребительского предложения. Оборот трансграничной торговли увеличивается опережающими темпами, констатирует гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он связывает это с инвестициями профильных сервисов и маркетплейсов в развитие доставки. Например, на Ozon в этом году существенно упростился возврат заказанных из-за рубежа вещей. Вторым фактором эксперт называет укрепление курса рубля, сделавший заказ товаров из-за рубежа более выгодным для российских потребителей. Согласно подсчетам Ассоциации компаний интернет-торговли, в январе—июне 2025 года граждане потратили на трансграничные онлайн-заказы 157 млрд руб., что больше на 31% год к году.
Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева не исключает, что в сегменте сумок сейчас реализуется фактор отложенного спроса. «Российские покупатели стараются сохранять лояльность популярным брендам и готовы переплачивать за дизайн и новинки»,— считает она. В связи с этим эксперт фиксирует увеличение доли онлайн-сегмента в структуре продаж.
Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс предупреждает, что онлайн-канал не считается для fashion-сегмента основным: на него приходится в среднем 15–25% от выручки брендов.
Производители часто с осторожностью относятся к работе с крупными универсальными маркетплейсами из-за высоких комиссий и значительной доли возвратов. Дополнительными факторами становятся потеря контроля над клиентской базой и сложность правильного позиционирования. «Отсутствие "модного" контекста таких площадок снижает ценность бренда в глазах покупателя»,— объясняет госпожа Лебсак-Клейманс.
Частично продажи сумок может поддерживать снижение трат на другие fashion-товары. «В условиях, когда полная смена гардероба — это удар по карману, покупка качественных аксессуаров может порадовать, освежить образ и оттенить не новые вещи»,— говорит Екатерина Косарева. Согласно данным «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), по итогам января—сентября 2025 года общее число покупок сумок в России сократилось на 7% год к году. В сегменте одежды в целом по итогам первых восьми месяцев года динамика была более выраженная — минус 8%.