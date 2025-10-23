На Дону малый и средний бизнес увеличил прибыль до 195 млрд рублей
По итогам 2024 года малые и средние предприятия Ростовской области заработали 195,2 млрд руб. Это на 17,7% больше, чем в 2023 году. Такие данные приводит Ростовстат. Малый и средний бизнес обеспечил 47% совокупной прибыли всех предприятий региона.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Основную долю прибыли обеспечила сферу торговли — 44,2 млрд руб. Однако этот показатель снизился на 12% по сравнению с 2023 годом.
Вместе с тем, промышленные предприятия региона заметно укрепили позиции: их прибыль выросла более чем на 40% и составила 38 млрд руб.