Пробег вписывают в паспорт

Скрутить пробег на авто станет невозможно. В России предлагают создать паспорт автомобиля, а котором будет фиксироваться все манипуляции с машиной с момента выезда из салона — от технического обслуживания до сведений о ДТП и цены при перепродаже. С инициативой выступила Ассоциация «Российские автомобильные дилеры», сообщает РБК. Паспорт призван избавить покупателей от машин со скрученным пробегом на вторичном рынке, говорят эксперты. История проверок будет отображаться в электронном документе.

Но верифицировать вносимые данные будет сложно, как и обязать автомобилистов вести этот дневник, говорит автоюрист Сергей Смирнов: «К сожалению, очень часто автомобили, которые сдаются по трейд-ин, поступают с одним пробегом, а продаются уже с другим. То есть тоже имеются вопросы. Невозможно обязать просто так всех автовладельцев, которые ранее ничего не делали установить для них обязанность что-то где-то фиксировать, каким-то образом где-то регистрироваться. И я предполагаю, что это должно быть в электронном виде.

Очень сложно проверить, насколько правдива и обоснована эта информация, которую, предположим, даже сам автовладелец будет вносить в некий паспорт. Многие ремонтируются у неофициальных дилеров, в небольших и частных мастерских или делают ремонт и техническое обслуживание самостоятельно, и все это можно сделать в рамках того же самого электронного ПТС. Можно сделать так, что все автосервисы будут просто вносить данные по обращению владельца, и чтобы страховые компании при наступлении страховых случаев точно так же вносили информацию. Что касается пробега, он фиксируется в нескольких электронных системах автомобиля, и люди со специальным оборудованием могут проверить».

Сегодня запросить сведения о регистрации авто, ДТП, розыске и других ограничениях можно на сайте Госавтоинспекции. Также популярны коммерческие сервисы «АВИТО. Авто» и «Авто. ру». Их достаточно для проверки машины перед покупкой, считает Руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Общероссийского народного фронта» Петр Шкуматов: «На сегодняшний день есть сервисы, которые предоставляют историю автомобиля, они собирают эти данные самостоятельно. В целом для многих машин то, что предлагает Ассоциация дилеров уже сделано и давно уже используется подавляющим большинством покупателей.

Вторичный рынок в принципе уже привык к этим самым отчетам, так что, скорее всего, эта идея, как изобрести велосипед, сделать ровно то, что уже сделано. На сегодняшний день у покупателей машин на вторичном рынке есть надежные сервисы, их ровно три штуки, то есть на этом рынке тоже конкуренция».

Согласно данным агентства «Автостат», в сентябре россияне приобрели 553 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Перед каждой продажей владельцы как правило проходят ТО, напоминает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «У нас уже есть система АО "Электронный ПТС", государственная структура, она выдает документы и должна осуществлять все возможные функции по контролю за парком.

Безусловно, было бы хорошо создать на ее основе российский аналог американской системы Carfax с фиксацией пробега, стоимости продажи и так далее, чтобы отсечь все возможные накрутки цены и скрутки пробега и так далее. Но мы прекрасно понимаем, что купля-продажа автомобилей б/у регулируется Гражданским кодексом. Это гражданско-правовой договор, он исчисляется в свободной письменной форме, в нем нет обязательства что-либо куда-либо вносить, передавать какие-либо сведения. Плюс в России де-факто не существует системы технического осмотра транспортных средств, которые в большинстве стран мира и служат для того, чтобы фиксировать пробеги и отслеживать состояние автомобиля. Только возвращение полноценного техосмотра даст возможность насыщать какую-либо систему данными».

В начале осени в Россию было импортировано рекордное количество легковых автомобилей с пробегом за последние два года. Проверить их историю по иностранным базам продавцы предлагают от 500 руб.

